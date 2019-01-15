В ДТП под Воронежем с семью жертвами погиб директор Оскольского меткомбината

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Одной из семи жертв аварии с тремя автомобилями в Нижнедевицком районе Воронежской области стал недавно назначенный на должность управляющий директор Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК, входит в холдинг "Металлоинвест") Александр Тищенко, сообщил "Интерфаксу" источник в компании, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, Тищенко было 59 лет.

По данным СМИ, именно топ-менеджер ОЭМК был пассажиром "Лексуса", водитель которого во вторник днем не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя встречными автомобилями. В результате все три автомобиля сгорели, семь человек погибли.

Авария произошла на 166-м км автодороги "Курск-Борисоглебск".

Тищенко, назначенный на должность управляющего директора ОЭМК в конце декабря 2018 года, ранее работал в компании главным инженером.

"Оскольский электрометаллургический комбинат" - предприятие по производству прямовосстановленного железа и железорудных окатышей, производит более 1 млн тонн высококачественного сортового проката (SBQ) в год. Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат "Уральская сталь". Единственным акционером компании является ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров).