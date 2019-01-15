Число погибших в ДТП под Воронежем выросло до восьми

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Скончался один из пострадавших в аварии с тремя автомобилями в Нижнедевицком районе Воронежской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по области.

"Число погибших выросло до восьми", - сообщили в ведомстве. Ранее сообщалось о семи погибших.

Авария произошла около 15:15 на 166-м км автодороги "Курск-Борисоглебск". По предварительным данным, водитель автомобиля "Лексус" не справился с управлением и допустил столкновение с двумя встречными автомобилями. После столкновения все машины загорелись.

В числе жертв аварии оказался и управляющий директор "Оскольского электрометаллургического комбината" (ОЭМК, входит в холдинг "Металлоинвест") Александр Тищенко и водитель комбината Василий Юмашев.