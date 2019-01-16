Путин высказался за оздоровление международной обстановки

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия выступает за оздоровление непредсказуемой и напряжённой международной обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия твёрдо и последовательно выступает за оздоровление международной обстановки в целом, которая, как вы справедливо отметили, остается напряженной. И добавлю - непредсказуемой", - сказал Путин в интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости", опубликованном на сайте Кремля.

"Причем во многом такое положение и сложилось из-за непрекращающихся односторонних, в том числе силовых действий США и ряда других западных государств. В результате усиливается общая атмосфера конфронтационности и недоверия", - заметил он.

Президент отметил, что Россия призывает западных коллег "отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право, выстраивать межгосударственный диалог на принципах, зафиксированных в Уставе ООН".

"Именно в этом - ключ к сохранению мира, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности", - подчеркнул он.