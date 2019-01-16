Путин рассказал о негативных последствиях решения США выйти из ДРСМД

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Россия открыта для диалога с США по сохранению ДРСМД, но не намерена закрывать глаза на развертывание американских ракет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Действительно, США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые связывают им руки в наращивании военного потенциала. Или пытаются выполнять их выборочно, то есть только в той части, которая отвечает их интересам", - сказал Путин в интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости"

По его словам, заявление о намерении выйти из ДРСМД стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий. "Очевидно, что последствия такой политики будут самыми негативными. Разумеется, мы не собираемся закрывать глаза на развертывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры", - сказал президента РФ.

При этом, отметил он, Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений. "Несмотря на объявленное США намерение выйти из Договора, мы открыты для продолжения диалога по поиску путей его сохранения", - отметил глава государства.