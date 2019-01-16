Главные новости
В РоссииОпознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахВ миреВ Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценариюВ миреПутин назвал опасным политиканством создание новой церкви на Украине
В России Дело Алексея Улюкаева

ФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания Улюкаева

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) опровергла информацию о якобы облегченном режиме содержания в колонии экс-главы Минэкономики Алексея Улюкаева.

"Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы льготных условиях отбывания наказания осужденным Улюкаевым, не соответствует действительности. Осужденный содержится в исправительной колонии строгого режима на общих условиях, проживает в одном из отрядов и трудоустроен", - говорится в сообщении пресс-бюро ФСИН, поступившем в среду в "Интерфакс".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что Улюкаев содержится в медсанчасти колонии в отремонтированной палате, режим предусматривает трехразовое питание и тихий час. Кроме этого, утверждали СМИ, осужденному экс-министру не нужно ходить на зарядку, перекличку или работу.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (часть 6 статьи 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Экс-министр отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ФСИН, Алексей Улюкаев

Новости по теме

Улюкаев осужден на восемь лет

В России
BlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозокBlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозок
Забронировать место можно через BlaBlaCar, а выкупить билет будет возможно у водителя при посадке на автобусПодробнее
 Опознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахОпознаны все пять погибших при взрыве газа в Шахтах
Окончательное решение о том, пригоден ли пострадавший дом к проживанию, пока не принятоПодробнее
 Обнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе ШахтыОбнаружено тело пятого погибшего при взрыве газа в городе Шахты
Спасатели завершили поисковые работыПодробнее
 Число погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырехЧисло погибших при взрыве газа в доме в Шахтах выросло до четырех
Остается неизвестной судьба еще одного человекаПодробнее
Шансов найти выживших на месте взрыва газа в Шахтах почти нетШансов найти выживших на месте взрыва газа в Шахтах почти нет
В результате ЧП погибли два человека, судьба еще трех остается неизвестнойПодробнее
 Роскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поискеРоскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поиске
Если компания не подключится к реестру запрещенных в РФ сайтов, ей грозит еще один штрафПодробнее
 Путин держит в руках наличные один-два раза в годуПутин держит в руках наличные один-два раза в году
Зарплату и пенсию президент перечисляет на карту санкционного банкаПодробнее
 ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777ФНС запретила банкам проводить платежи в адрес онлайн-казино Azino777
Налоговики прибегли к запрету платежей по причине невозможности полной блокировки востребованного ресурсаПодробнее
 Большая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтированаБольшая часть опасных конструкций многоэтажки в Шахтах демонтирована
Уже демонтированы три из четырех плит, при проведении работ обрушений не произошлоПодробнее
 Законопроект об установке системы оповещения об утечке газа в домах внесен в ГосдумуЗаконопроект об установке системы оповещения об утечке газа в домах внесен в Госдуму
Депутаты предлагают за счет средств Фонда капремонта устанавливать систему контроля за обеспечением газовой безопасностиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 января6 фото
15 января
Фотохроника 15 января
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОпознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахВ миреВ Дублине начали готовиться к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценариюВ миреПутин назвал опасным политиканством создание новой церкви на УкраинеВ миреMcDonald's лишился прав на "Биг-Мак" в ЕвропеЭкономикаСенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний ДерипаскиМоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метро

На переговорах в Женеве США предъявили РФ ультиматум об уничтожении ракеты 9М729

Киргизские оппозиционеры предложили лишить русский язык статуса официального

Курс евро опустился до 76 рублей впервые с 18 декабря

Монастырь в Грузии, описанный в поэме "Мцыри", вновь открыли для посещений

ВС признал незаконным предписание ФАС по снижению тарифов в приморском порту НМТП

РФ в 2018 году увеличила экспорт продукции АПК на 20%

Анна Кузнецова назначена детским омбудсменом на следующие пять лет

ФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания Улюкаева

Пензенский губернатор пообещал закупить койки для больниц после фото кроватей из досок

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки останутся под арестом до 24 апреля

Лаос получит от России десять учебно-боевых самолетов Як-130

Под Брянском спасли собаку, вмерзшую в лед на реке

Россияне собрались сократить расходы в новом году

Заседание Совфеда началось с минуты молчания в память жертв ЧП в Магнитогорске и Шахтах

BlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозок

BlaBlaCar начал предоставлять в России услуги по поиску автобусных перевозокЗабронировать место можно через BlaBlaCar, а выкупить билет будет возможно у водителя при посадке на автобус Подробнее

Опознаны все пять погибших при взрыве газа в Шахтах

Опознаны все пять погибших при взрыве газа в ШахтахОкончательное решение о том, пригоден ли пострадавший дом к проживанию, пока не принято Подробнее

Доллар США и евро незначительно изменились на старте торгов среды

Китай влил рекордные $84 млрд в банковскую систему посредством операций обратного РЕПО

Рынок акций РФ открылся нейтрально со снижением акций "РусАла"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');