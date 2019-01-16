Что произошло за день: среда, 16 января

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин распорядился "пойти навстречу людям" и полностью расселить поврежденный взрывом дом в Магнитогорске. Президент оценил предстоящие затраты в 1 - 1,3 млрд рублей.

- Комитет постоянных представителей стран ЕС дал "зеленый свет" предложению о введении санкций против четырех человек, которых называет сотрудниками ГРУ, среди них - подозреваемые в попытке отравления в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов.

- Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан по подозрению в мошенничестве.

- Сильный взрыв произошел на химическом заводе в Ленинградской области. В результате пострадали пять человек, здание оказалось практически полностью разрушено.

- ФСИН опровергла сообщения об облегченных условиях содержания Алексея Улюкаева. В СМИ сообщалось, что экс-министр содержится в медсанчасти, с трехразовым питанием, тихим часом и без необходимости ходить на зарядку, перекличку или работу.

- Глава "Газпром нефти" Александр Дюков стал единственным кандидатом на должность президента Российского футбольного союза.