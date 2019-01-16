Экс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочий

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Карелии вынесен приговор бывшему начальнику сегежской исправительной колонии №7 Сергею Коссиеву и его заместителю Анатолию Луисту по делу о превышении полномочий. Об этом сообщили "Интерфаксу" в среду в Сегежском городском суде.

"Коссиева приговорили к 2,6 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе сроком на 3 года", - рассказал собеседник агентства.

Луист получил 3 года колонии общего режима с лишением права исполнять вышеперечисленные функции сроком на 2 года.

Бывший начальник колонии и его подчиненный признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 и частью 1 статьи 286 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и превышение должностных полномочий). Кроме того, Луист осужден по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщалось, ранее активист Ильдар Дадин заявлял о пытках и угрозах убийством со стороны администрации сегежской колонии, в которой он отбывает наказание. Сообщением заинтересовались в прокуратуре и СКР, однако проверки в учреждении не подтвердили слова заключенного. В колонии №7 отбывал срок экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский.