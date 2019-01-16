Систему распознавания лиц пообещали внедрить в России за три года

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Система распознавания лиц будет полностью внедрена в России в течение трех лет, заявил в среду замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис.

"Наше предложение, которое заложено в проекте, заключается в том, что тема создания системы общественной безопасности с функцией аналитики, включая систему распознавания лиц, появится в ближайшие три года. Думаю, что этот срок можно будет сократить", - сказал Чибис журналистам.

Он подчеркнул, что точные сроки внедрения системы распознавания лиц будут обозначены в минимальном стандарте проекта "Умный город", который планируется утвердить до конца января 2019 года.

Ранее сообщалось, что в течение шести лет, которые заложены на реализацию проекта, в стандарт "умного города" могут вноситься изменения, но комплексный минимум будет зафиксирован в 2019 году.

В рабочую версию стандарта "умного города", с которой ознакомился "Интерфакс", вошли задачи по созданию интеллектуального центра управления городом, цифровой платформы для горожан по решению градостроительных вопросов по аналогии с платформой "Активный гражданин", "умное" ЖКХ, включающее интеллектуальный учёт ресурсов и установку "умных" счетчиков, внедрение энергоэффективного городского освещения, а также системы распознавания лиц и системы автоматизированного контроля за работой дорожных служб и коммунальной техники.

В начале ноября глава Минстроя РФ Владимир Якушев утвердил паспорт ведомственного проекта "Умный город", который будет реализовываться в рамках нацпроектов "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда". План реализации проекта "Умный город" состоит из шести блоков, включающих в себя задачи по внедрению "умного" ЖКХ, формированию доступной, комфортной и безопасной для среды, созданию инновационной инфраструктуры, цифровизации строительства и территориального планирования, а также развитию транспортных систем.