Титов попросил Генпрокуратуру проверить законность ареста парализованного бизнесмена

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить законность содержания под стражей тяжелобольного бизнесмена Николая Герасименко, обвиняемого в мошенничестве.

"Уполномоченный попросил Юрия Чайку провести проверку обоснованности содержания под стражей Герасименко, который, согласно медицинскому заключению, страдает болезнью, входящей в "Перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

Как указывается в заявлении, копия которого есть в распоряжении "Интерфакса", Герасименко был задержан в октябре 2018 года в Красногорске во время прохождения стационарного лечения и по решению подмосковного суда заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

В свою очередь, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, замруководителя ассоциации защиты бизнеса Иван Мельников рассказал агентству, что после обращения супруги Герасименко и ознакомления с медицинскими документами, им было направлено обращение к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. "На основании ФЗ-76 "Об общественном контроле и обеспечении прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" я попросил Татьяну Николаевну провести проверку и помочь спасти жизнь человека", - сказал Мельников.

По его словам, Герасименко страдает заболеванием нервной системы и паралитическим синдромом. "Этот диагноз действительно подтвержден врачами. Он не может самостоятельно передвигаться, на следственные действия, по словам жены, его принесли на руках", - сказал Мельников.

Он уточнил, что ранее подмосковный суд изменил Герасименко меру пресечения на залог в 3 млн рублей, однако у обвиняемого "нет таких денег, поэтому он продолжает содержаться в СИЗО".

Мельников также добавил, что уже связался с коллегами из подмосковного ОНК и попросил их взять на контроль ситуацию с Герасименко.

По версии следствия, Герасименко, являясь гендиректором ООО "Юрск", в период с 2014 по 2017 года заключил с физическими лицами договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов на общую сумму 78,8 млн рублей, обязательства по которым не выполнил.