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Суд в Подмосковье освободил из СИЗО парализованного фигуранта дела о мошенничестве

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Волоколамский суд Подмосковья изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде тяжелобольному предпринимателю Николаю Герасименко, обвиняемому в мошенничестве.

"Сегодня суд вынес решение об освобождении парализованного Герасименко из-под стражи", - сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы, замглавы Ассоциации защиты бизнеса Иван Мельников.

По его словам, в ходе заседания о продлении бизнесмену срока ареста, прокурор не поддержал заявленное ходатайство, настаивая на избрании альтернативной меры пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО.

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"Совместно с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым мы добивались освобождения парализованного предпринимателя и очень рады, что суд прислушался к доводам защиты и прокуратуры и теперь Герасименко сможет лечиться", - сказал Мельников.

По его словам, супруга Герасименко уже в четверг заберёт его совместно с медиками "Скорой помощи", которые из СИЗО доставят его в больницу.

По его словам Мельникова, Герасименко страдает заболеванием нервной системы и паралитическим синдромом.

В Генеральной прокуратуре России "Интерфаксу" пояснили, что прокурор поддержал защиту в вопросе избрания меры пресечения бизнесмену на основании постановления правительства РФ "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений".

Суд согласился с позицией прокурора и защитника, и удовлетворил ходатайство. На основании постановления правительства РФ от 14.01.2011 № 3 "О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений" суд изменил Герасименко меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении, добавили в генпрокуратуре.

Герасименко был задержан в октябре прошлого года в Красногорске во время прохождения стационарного лечения и по решению подмосковного суда заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье "мошенничество в особо крупном размере".

По версии следствия, Герасименко, являясь гендиректором ООО "Юрск", в период с 2014 по 2017 года заключил с физическими лицами договоры долевого участия в строительстве многоквартирных домов на общую сумму 78,8 млн рублей, обязательства по которым не выполнил.

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Теги: Николай Герасименко

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