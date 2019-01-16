ФАС предписала Росрыболовству устранить нарушение при распределении квот на вылов рыбы в зоне Японии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала Росрыболовству предписание устранить нарушение при распределению квот на вылов иваси, скумбрии и анчоуса в экономической зоне Японии в 2017 году, сообщается в пресс-релизе антимонопольного ведомства.

Комиссия ФАС в конце декабря завершила рассмотрение дела в отношении Росрыболовства по признакам ограничения конкуренции.

Как сообщалось, в Росрыболовство поступило в общей сложности пять заявок на ведение промысла иваси, скумбрии и анчоуса в зоне Япония. Заявки трех компаний были рассмотрены оперативно, на следующий же день они поступили в представительство Росрыболовства в Японии. В то же время заявки двух других были переданы в представительство спустя 14 календарных дней.

Из-за отсутствия предельных сроков для сбора заявок ключевым фактором для получения разрешений на вылов рыб стала очередность подачи заявок. Так, весь выделенный Японией для вылова объем был распределен между компаниями "Лунтос" (10 тыс. тонн), "Софко" (2,55 тыс. тонн) и АО "Тралфлот" (11,1 тыс. тонн). Их заявки первыми поступили в министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии.

Компаниям, заявки которых были переданы позже, в квотах было отказано, поскольку весь предоставленный Японией объем уже был распределен.

ФАС в начале июня выдала Росрыболовству предупреждение, обязывающее до 1 июля установить конкурентный порядок сбора и рассмотрения заявок компаний, планирующих промысел в районах действия международных договоров России, а также установить требования к срокам подачи и перенаправления заявок между органами власти, задействованными в порядке распределения квот.

"Однако меры, впоследствии предпринятые агентством, были оценены как неудовлетворительные, поскольку не устанавливали возможности проведения отбора на конкурентной основе", - говорится в сообщении.

"Прозрачные условия отбора и создание равных возможностей для российских рыбопромышленных компаний на получение права вылова, в том числе, как в данном случае, в исключительной экономической зоне Японии, является необходимым условием эффективного развития добросовестного рыбопромыслового рынка", - заявил заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян, процитированный в пресс-релизе.

Квота России на вылов иваси, скумбрии, анчоуса в 200-мильной зоне, примыкающей к побережью Японии в северо-западной части Тихого океана, в 2017 году составляла 23685,9 тонны.