ФАС вернулась к идее заменить аукционами принцип распределения квот на вылов рыбы

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вновь вернулась к идее замены исторического принципа распределения квоты на вылов рыбы в РФ электронными аукционами.

Как сообщили "Интерфаксу" два источника на рыбном рынке, это следует из проекта указа президента "О Национальном плане развития конкуренции на 2021-2025 годы", подготовленного ведомством. Предложения ФАС перейти к распределению прав на добычу водных биоресурсов на аукционах получили и в Росрыболовстве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно документу, в числе мер, направленных на развитие конкуренции, "предлагается реформировать действующий порядок предоставления прав на добычу (вылов) водных биоресурсов путем перехода от "исторического принципа" к распределению прав на добычу (вылов) водных биоресурсов на аукционах в электронной форме на электронных площадках".

В Росрыболовстве отметили, что предложение ФАС находится в стадии обсуждения.

Не первая попытка

ФАС не первый раз поднимает вопрос о необходимости отказа от исторического принципа распределения квоты и переходе на аукционы. Хотя ранее предложение было мягче - предлагалось разработать предложения, которые бы предусматривали проведение аукционов один раз в 3-5 лет с продажей на них части из тех квот, которые распределялись по историческому принципу.

Против этого ранее выступало Росрыболовство, напоминая, что это, прежде всего, противоречит решениям президиума Госсовета о закреплении квот на 15 лет. Ведомство заявляло, что предложение ФАС не учитывает специфику рыбодобывающей деятельности, которая характеризуется высокой капиталоемкостью. Это также может привести к банкротству ряда предприятий, которые будут лишены сырья для сохранения действующих мощностей. "Проведение регулярных аукционов раз в 3-5 лет не способно привлечь на рынок новых игроков, так как в указанный срок при легко прогнозируемой высокой стоимости квот невозможно организовать экономически эффективную промысловую деятельность, продолжение которой через те же 3-5 лет не гарантировано", - говорилось в письме Росрыболовства, направленном в ФАС в июле 2019 года.

В ведомстве также опасались усиления концентрации рынка, поскольку финансовые возможности крупнейших компаний намного выше, чем у средних и мелких участников рынка.

Как считает исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков, вопрос об аукционном распределении квот на вылов рыбы необходимо "отставить в сторону". "То, как легко предлагается пересмотреть государственную гарантию в виде распределенных на 15 лет квот, - это сигнал не только для рыболовной, но и для других отраслей", - сказал он.

По его словам, уже в настоящее время из рыбодобывающей отрасли изъято порядка 340 млрд рублей в виде инвестквот и крабовых аукционов, в ходе которых было реализовано 50% квот на вылов крабов. "Эта сумма равна годовой выручке отрасли, - сказал он. - И это в то время, когда на повестке дня - создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли".

Как считает Гудков, труднее станет и переработчикам - "им будет еще хуже". "Основная доходная часть у рыбаков - это зарубежные рынки. И если сегодня еще можно как-то стимулировать рыбаков к увеличению поставок рыбы на отечественный рынок, то при аукционной форме, когда им нужны будут средства для участия в аукционах, сделать это будет очень трудно", - считает глава Рыбного союза. Он не исключает, что многие инвестиционные планы в отрасли будут свернуты.

"Аукционный механизм никоим образом не приведет к насыщению внутреннего рынка - наоборот, он будет стимулировать отток продукции на зарубежные рынки", - сказал Гудков.

В ФАС на запрос "Интерфакса" пока не ответили.