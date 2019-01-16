Мосгорсуд отменил арест денег бывшего полпреда Кадырова на Украине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отправил на новое рассмотрение вопрос о наложении ареста на денежные средства, изъятые у бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева.

"Мосгорсуд отменил постановление Пресненского суда Москвы от 13 февраля 2018 года, которым был разрешен обеспечительный арест на денежные средства, изъятые по месту пребывания обвиняемого Цицулаева, и направил материалы дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

По словам собеседника агентства, речь идет о 218 тыс. долларов, 4 тыс. евро и 880 гривнах.

Цицулаев находился в розыске с 2014 года. В ноябре 2017 года стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) принудительно вернула его в Россию. По данным украинской спецслужбы, он являлся доверенным лицом главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и собирал на Украине сведения о выходцах из Чечни с проукраинскими взглядами.

После этого Цицулаева задержали в Брянской области и этапировали в Москву, где заключили под стражу по делу о мошенничестве.

В настоящее время, по данным СМИ, Цицулаеву предъявлено обвинение в совершении нескольких преступлений, в том числе мошенничества (статья 159 УК РФ), применения насилия к представителю власти (статья 318 УК РФ), похищения человека (статья 126 УК РФ) и вымогательства (стать 163 УК РФ).