Валентина Терешкова возглавила комиссию "Единой России" по этике

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Первое заседание утвержденной XVIII съездом "Единой России" комиссии по этике прошло в среду, были избраны председатель комиссии, его заместитель и ответственный секретарь, сообщает пресс-служба партии.

"Тайным голосованием из числа членов комиссии ее председателем была избрана депутат Госдумы, Герой Советского Союза Валентина Терешкова", - говорится в сообщении.

"В первом заседании комиссии я посчитал необходимым принять участие лично, а дальше они будут проходить автономно", - отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, которого цитирует пресс-служба. Он подчеркнул, что "работа комиссии не должна превращаться в "охоту на ведьм".

"Это серьезная ответственность, которая ложится на всех нас", - заявила, в свою очередь, Терешкова. Она напомнила об этических нормах, принятых на съезде, и акцентировала внимание на обязательности их соблюдения.

Заместителем председателя комиссии был избран член президиума Генсовета "Единой России", глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Ответственным секретарем стал заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

В партии напомнили, что решение о создании федеральной партийной комиссии по этике принял 8 декабря съезд "Единой России". Комиссия является центральным органом партии, она избирается съездом из числа членов партии открытым голосованием на пять лет. В состав комиссии, по решению съезда, вошли 12 человек.

На прошедшем в декабре 2018 года съезде "Единая Россия" потребовала от своих членов гласно защищать себя в ответ на публичные обвинения или уходить в отставку, если совершенные ими поступки дискредитируют партию. "Единая Россия" вводит этические нормы для своих членов", - заявила тогда замсекретаря Генсовета Ольга Баталина.

По ее словам, одна из норм гласит: "В ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами. В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей".

Кроме того, "единороссам" вменяется в обязанность "относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций".

Напомнив о некорректных заявлениях представителей партии, прозвучавших в последнее время и вызвавших широкий общественный резонанс, Баталина сообщила, что вводимые нормы требуют "исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей".

Членам партии надо "придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении", а также "открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции".