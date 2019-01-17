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Генпрокуратуру попросили проверить законность выдворения украинской журналистки

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников обратился в генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку выдворения из РФ украинской журналистки Елены Вищур (Бойко).

"Через интернет-приемную я обратился к генпрокурору с просьбой провести всестороннюю проверку информации о противоправных действиях на таможне в отношении Елены Бойко и дать правовую оценку действиям сотрудников ведомств и органов госвласти, допустивших нарушения прав граждан, во избежание подобных ситуаций в будущем", - сказал Мельников "Интерфаксу".

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Он напомнил, что ранее журналистка неоднократно заявляла, что в случае выдворения, на Украине ей угрожает реальная опасность в связи с политическим преследованием.

"Несмотря на многочисленные обращения правозащитников, Уполномоченного по правам человека, депутатов Государственной думы, руководителей Союза журналистов России в надзорные и иные ведомства по вопросу недопустимости депортации и оказания содействия в предоставлении политического убежища, она была выдворена с территории РФ и задержана правоохранительными органами Украины", - сказал Мельников.

Представитель ОНК также обратил внимание генпрокурора на действия сотрудников КПП "Нехотеевка", которые со слов Бойко не дали ей возможность написать заявление о предоставлении политического убежища в приграничной зоне вблизи Белгорода.

Елена Вищур (Бойко) была накануне выдворена из РФ на Украину из-за нарушения миграционного законодательства. После пересечения границы она была задержана и арестована Харьковским судом.

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Теги: Генштаб, ОНК, Украина, Елена Бойко

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