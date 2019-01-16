Журналистку Бойко депортировали из РФ и арестовали на Украине

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Украинская журналистка Елена Вищур (Бойко) в среду выдворена из России на территорию Украины. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Ее доставили на пункт пропуска "Нехотеевка" (в Белгородской области - ИФ) в сопровождении судебных приставов, которые передали ее украинским пограничникам", - сказал собеседник агентства.

Адвокат Бойко Галина Перфильева подтвердила эту информацию, добавив, что будучи выдворенной на Украину из-за нарушения миграционного законодательства, Бойко затем была взята под стражу в рамках возбужденного против нее на родине уголовного дела.

По ее словам, журналистка до 14:00 находилась на нейтральной территории, а потом попыталась вернуться в Россию, написав на КПП заявление о предоставление ей политического убежища.

"Сотрудники не стали принимать заявление, вытолкали ее. Перейдя границу, Елена была задержана", - утверждает Перфильева.

"Когда я с ней говорила в последний раз, она сказала, что ее привезли в суд для заключения под стражу. В настоящее время она уже арестована харьковским судом и ждет транспортировки во Львов, где ее уже ждут сотрудники СБУ", - рассказала адвокат.

Она заявила, что намерена добиваться предоставления своей подзащитной политического убежища, так как "есть серьезные основания опасаться за ее жизнь".

Как сообщалось, Бойко ранее обращалась в российские уполномоченные органы с заявлениями о предоставлении временного убежища в связи с политическим преследованием на Украине.

Преображенский суд Москвы 10 декабря 2018 года принял решение о выдворении Бойко на родину, также взыскав с нее 5 тыс. рублей штрафа за "нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ" (часть 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ).

В суде Бойко, в частности, пояснила, что после того, как в 2016 году узнала, что Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила в отношении нее второе уголовное дело, она обратилась в Федеральную миграционную службу (ФМС) России за политическим убежищем, в предоставлении которого ей отказали.

Журналистка утверждает, что ее уголовное преследование на родине носит заказной характер и обусловлено политическими мотивами.

Бойко также рассказывала, что в марте 2016 года приехала в Россию для участия в телеэфирах в качестве эксперта, но патент на осуществление трудовой деятельности оформлять не стала, так как ее работа носила разовый характер.

Мосгорсуд 19 декабря 2018 года признал решение о выдворении журналистки из России законным.