При пожаре в офисном центре в Перми пострадали 14 человек

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Четырнадцать человек пострадали в результате возгорания в офисном центре в Перми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального минздрава.

"14 пострадавших, из них шесть госпитализированы", - сказал представитель министерства.

Однако в пресс-службе МЧС предоставили другие данные.

"По последней информации, шестеро пострадали, госпитализированы 4 человека, двум оказана помощь амбулаторно. Спасены 15 человек", - сказали в ведомстве, добавив, что женщина на девятом месяце беременности в сознании госпитализирована в родовое отделение больницы.

В настоящий момент пожар потушен.

Информация о пожаре на третьем этаже офисного здания по улице Монастырская, 12А поступила на пульт пожарной охраны в 14:10 по местному времени (12:10 мск).

По данным справочника 2ГИС, в здании располагаются несколько кафе, магазин, офисы компаний, стоматологическая клиника.