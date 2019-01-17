Госпитализированная после пожара в Перми беременная женщина родила

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Находившаяся на девятом месяце беременности женщина, госпитализированная после пожара в офисном центре в Перми, родила, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального Минздрава в четверг.

"Женщина родила. Состояние у ребенка и мамы ближе к удовлетворительному, находятся под наблюдением врачей", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, пожар в офисном центре по улице Монастырская, 12А произошел днем в четверг. Спасатели эвакуировали 15 человек с третьего и четвертого этажей.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 14 человек, госпитализированы шесть из них. Остальные пострадавшие отказались от госпитализации, либо им была оказана помощь на месте.

По данным справочника 2ГИС, в здании располагаются несколько кафе, магазин, офисы компаний, стоматологическая клиника.