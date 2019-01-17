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Умер последний из фронтовых кинооператоров Борис Соколов

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - На 99-м году жизни умер последний российский фронтовой кинооператор Борис Соколов, сообщили в Союзе журналистов Москвы.

"Нас постигла тяжелая утрата. Скончался Борис Александрович Соколов - советский оператор документального кино, ветеран Великой Отечественной войны, член Союза журналистов Москвы, наш старший товарищ и верный друг", - говорится в сообщении на сайте СЖМ.

В Союзе сообщили, что Соколов долго оставался единственным живущим фронтовым кинооператором Великой Отечественной войны. "Последним из них он и ушел, не дожив меньше месяца до своего 99-го дня рождения", - отметили в СЖМ.

Соколов родился 13 февраля 1920 года, в 1941 году окончил операторский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК), после чего проходил практику на Центральной студии кинохроники.

В сентябре 1941 года он был эвакуирован в Казахстан, где на Алма-Атинской студии кино-хроникально-документальных фильмов в течение трех лет снимал тыловую хронику. В 1944 году был направлен на 1-й Белорусский фронт, в 1945 году служил в киногруппе Забайкальского фронта.

Отснятые Соколовым кадры фронтовой кинохроники вошли в документальные фильмы "Знамя победы над Берлином водружено", "Берлин", "Разгром Японии" и др. Соколов был одним из операторов, участвовавших в съемках подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии и Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

Соколов награжден медалью "За оборону Москвы", медалью "За взятие Берлина", медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

За фильм "Советская Латвия" ему была присуждена Сталинская премия. В 1980 году удостоен звания Заслуженный деятель искусств РСФСР, в 1990-е годы - звания Почетный кинематографист России, рассказали в СЖМ.

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