СМИ сообщили, что шоумен Зеленский опосредованно владеет тремя компаниями в РФ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Шоумен и артист Владимир Зеленский, заявивший о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Украины в 2019 году, является опосредованным совладельцем нескольких кинокомпаний в России, сообщается в четверг на сайте украинского проекта журналистских расследований "Схемы".

"Компания "Грин Филмс", которая через кипрскую фирму принадлежит ему (Зеленскому), его бизнес-партнерам и соратнику (украинского бизнесмена) Коломойского, не только плодотворно работает в Москве и до сих пор продюсирует фильмы", - говорится в сообщении. Отмечается, что компания "борется на конкурсе за бюджетные российские средства для своих кинокартин и побеждает".

В расследовании указано, что кипрская компания Green Famіly Ltd, сооснователем которой является Зеленский, учредила в РФ кинокомпании "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс". Так, "Грин Филмс" за 2014-2017 годы получила на свои счета около 13 млн долларов.

1 января 2019 года Владимир Зеленский заявил, что выдвигает свою кандидатуру на выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта.