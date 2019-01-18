Что случилось этой ночью: пятница, 18 января

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп отменил поездку делегации США в Давос. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что решение принято из уважение к 800 тысячам американцев, не получающих заработную плату в связи с частичным закрытием правительства США.

- СМИ сообщили, что власти США рассматривают отмену пошлин на товары из КНР. Идея принадлежит министру финансов Мнучину, как уточняет газета, и состоит в том, чтобы успокоить рынки, а также чтобы создать условия Китаю для более серьезных уступков в торговой войне.

- Муж задержанной Насти Рыбки сообщил, что ее увезли из аэропорта "Шереметьево". Рыбку и задержанного с ней Алекса Лесли доставят в УВД по Южному административному округу города Москвы, уточнил муж гражданки Белоруссии.

- СМИ сообщили, что шоумен Зеленский опосредованно владеет тремя компаниями в РФ. "Вайсберг Пикчерс", "Платинумфильм" и "Грин Филмс" принадлежат заявившему о намерении баллотироваться в президенты Украины через кипрскую компанию. "Грин Филмс", как уточняет издание, за период 2014-2017 годов, получила на счета 13 млн долларов.

- Посол КНР предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования Huawei. Дипломат призвал Оттаву принять "мудрое" решение при предстоящем внедрении мобильной связи пятого поколения.