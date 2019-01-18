В РАН рассказали о риске повреждения систем жизнеобеспечения МКС из-за микроорганизмов

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Исследования микрофлоры на Международной космической станции (МКС) показали риск повреждения систем жизнеобеспечения из-за деятельности микроорганизмов, говорится в тезисах доклада Института медико-биологических проблем РАН, подготовленного к Королёвским чтениям.

Как отмечается в документе, исследования эволюция микрофлоры на МКС выявили "медицинские и технологические риски".

"Технологические риски определяются развитием процессов биоповреждений и биокоррозии конструкционных материалов интерьера и оборудования, появлением отказов и нарушений в работе отдельных звеньев регенеративных систем жизнеобеспечения", - отмечается в тезисах доклада.

Ученые отмечают, что в среде обитания МКС было обнаружено более 100 видов микроорганизмов, в том числе стафилококк и возбудители дифтерии.

По их мнению, "для поддержания оптимальных параметров санитарно-микробиологического состояния среды обитания обитаемых отсеков необходима разработка новых перспективных способов антимикробной защиты, включающих как химические, так и физические средства и методы".