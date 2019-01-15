В "Роскосмосе" рассказали, сколько сейчас летает космического мусора

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В настоящий момент в космическом пространстве находится от 600 до 700 тыс объектов космического мусора размеров более сантиметра. Об этом сообщил директор Департамента стратегического планирования и организации космической деятельности Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Макаров.

"В данный момент число объектов космического мусора размером более одного сантиметра составляет, по разным оценкам, от 600 до 700 тысяч", - сказал Макаров на заседании президиума Российской академии наук.

Ранее научный руководитель института астрономии РАН Борис Шустов сообщил, что Международная космическая станция постоянно сталкивается с угрозой столкновения с космическим мусором.

"В год приходится делать в среднем до пяти маневров для уклонения МКС от космического "мусора", - сказал Шустов.