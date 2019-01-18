Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Районный суд Грозного обязал местное отделение "Газпрома" списать задолженность населения за газ в размере девяти миллиардов рублей, сообщается на сайте прокуратуры Чеченской республики, выступавшей по данному делу истцом.

Суд удовлетворил иск прокуратуры, посчитав, что компания не исполнила требования законодательства и не составила документы, необходимые для списания задолженности населения, которую в силу истечения сроков исковой давности невозможно взыскать.

В прокуратуре считают, что требования об оплате создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения.