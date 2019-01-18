"Газпром-Межрегионгаз" обжалует решение о списании 9 млрд рублей долга в Чечне

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Решение суда о списании многомиллиардных долгов в Чечне за газ будет обжаловано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Газпром-Межрегионгаз".

"Поставщик газа не предоставлял суду документы, из которых следовало бы, что данная задолженность безнадежная к взысканию. Намерены обжаловать решение суда", - отметили в пресс- службе "Газпром-межрегионгаз".

Ранее прокуратура Чечни сообщила, что Заводской районный суд Грозного обязал "Газпром Грозный" списать 9 млрд рублей долгов за газ.

В сообщении отмечается, что ООО "Газпром межрегионгаз Грозный" не составило документы, "необходимые для списания дебиторской задолженности населения, которая в силу истечения сроков исковой давности стала безнадежной к взысканию", нарушив тем самым "требования законодательства и внутриведомственного приказа".

Прокуратура считает, что сложившаяся ситуация, связанная с массовым предъявлением требований об оплате фактически "безнадежной к взысканию задолженности", "создавала в обществе социальную напряженность и могла повлечь протестные выступления населения".