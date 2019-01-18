Замглавы Хакасии заявила, что не получала премию в 1 млн рублей

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Заместитель главы Хакасии - председателя правительства республики Юлия Исмагилова записала видеообращение, в котором опровергла информацию о получении миллионной премии, а также пообещала ежемесячно публиковать свою зарплатную ведомость.

Ранее местные СМИ опубликовали копию распоряжение о предновогоднем премировании Исмагиловой, являющейся также полномочным представителем республики в Москве, в размере 300% от месячного оклада. После этого было опубликовано распоряжение о премировании еще 15 чиновников - замов главы региона и министров - в размере 200% от ежемесячного оклада. По данным СМИ, премии составили от 250 тыс. до 1 млн рублей.

На видеозаписи Исмагилова опровергает эту информацию, заявляя, что журналисты "искали миллион в представительстве Хакасии в Москве", для чего запустили квадрокоптер, но ничего не нашли.

"Искали даже у меня дома. Кстати, для этого им не пришлось запускать квадрокоптер, так как я живу в квартире хрущевского периода площадью 34 кв. м. Но это журналистов нисколько не смутило, они продолжили поиски миллиона и напугали моего ребенка и даже соседей. Отдельный вопрос кто дал им мой домашний адрес и такое задание. Я не получала ни миллионных, ни полумиллионных премий. С этого месяца я буду выкладывать свою зарплатную ведомость. Посмотрим, рискнет ли сделать это хоть еще кто-то из других руководителей представительств регионов в Москве", - говорит Исмагилова.

Также она заявляет, что по поручению главы республики в январе закрыла Санкт-Петербургское представительство Хакасии, снизив расходы на 7 млн 316 тыс. рублей в год. Кроме того, будет сокращен автопарк и прочие расходы, о которых она также обещала отчитываться.

В пресс-службе правительства Хакасии "Интерфаксу" сообщили, что ситуация с премированием "надуманная", а также уточнили, что Исмагилова начала работать на своей должности с ноября 2018 года.

"Приведенные в эфире цифры недостоверны. Исмагилова назначена на должность с ежемесячным окладом 24 тыс. 747,3 рублей. С учетом того, что она не проживает на территории Хакасии и не имеет региональных надбавок, компенсация зарплаты осуществляется за счет премиальных выплат. При этом новый замглавы отказалась от незаконно установленных надбавок, которые получал ее предшественник", - сказал собеседник агентства.