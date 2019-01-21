Глава Хакасии заявил, что сделает прозрачнее механизм премирования чиновников

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов не намерен отказываться от практики премирования чиновников после скандала с премиями своему заместителю - Юлии Исмагиловой, сообщает пресс-центр правительства региона.

"Я готов полностью отвечать за бюджет 2019 года, который мы принимали. Сейчас ищем механизм, который поможет сделать начисление премиальных выплат руководителям региона прозрачным. Возможно, к участию в этом процессе будем привлекать представителей общественности и депутатов, но полностью отказываться от премий нецелесообразно, поскольку это весомый стимул для эффективной работы любого работника и чиновника, и руководителя в том числе", - цитирует пресс-центр слова Валентина Коновалова, сказанные на встрече с жителями региона.

Ранее сообщалось, что местные СМИ опубликовали копию распоряжения о предновогоднем премировании Исмагиловой, являющейся также полномочным представителем республики в Москве, в размере 300% от месячного оклада. После этого было опубликовано распоряжение о премировании еще 15 чиновников - замов главы региона и министров - в размере 200% от ежемесячного оклада. По данным СМИ, премии составили от 250 тысяч до 1 млн рублей.

Юлия Исмагилова записала видеообращение, в котором опровергла информацию о получении миллионной премии, а также пообещала ежемесячно публиковать свою зарплатную ведомость. В пресс-центре правительства региона агентству также опровергли информацию о получении крупных премий чиновниками. В частности, по данным властей, Исмагилова назначена на должность с ежемесячным окладом 24 747,3 рублей. С учетом того, что она не проживает на территории Хакасии и не имеет региональных надбавок, компенсация зарплаты осуществляется за счет премиальных выплат.

Исмагилова за три месяца работы нашла 131 нарушение предыдущего руководства в расходовании средств бюджета Хакасии. В числе прочих нарушений отсутствие двух автомобилей Skoda Octavia стоимостью более 1,4 млн рублей. Общая сумма недостачи товарно-материальных ценностей, делопроизводства, учредительных документов составляет свыше 4,8 млн рублей.

По поручению главы республики в январе закрыто Санкт-Петербургское представительство Хакасии, благодаря чему расходы республиканского бюджета снижены на 7 млн 316 тысяч рублей в год.