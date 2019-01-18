Двоим пострадавшим при стрельбе в керченском колледже предстоят операции

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Шестеро детей, пострадавших в ЧП в Керчи, остаются в столичном НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, но четверых скоро выпишут, сообщил директор НИИ Валерий Митиш.

"Шестеро остаются в палатах. У двоих ожидаются плановые операции", - сказала Митиш журналистам в пятницу.

Четверо остальных, по его словам, "закончили лечение, проходят следующий этап реабилитации, думаю, на следующей неделе выпишут".

Насчет выписки двоих пациентов, ожидающих операции, Митиш сказал: "В хирургии загадывать нельзя".

После ЧП в Керчи в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии привезли 11 подростков.

По версии следствия, студент четвертого курса политеха Владислав Росляков 17 октября устроил в учебном заведении стрельбу из помпового ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После атаки 18-летний юноша покончил с собой. Жертвами нападения стали 20 человек: 15 учащихся и 5 сотрудников. Полсотни человек получили ранения.

Первоначально следователи возбудили уголовное дело по статье "теракт", но позже переквалифицировали его на статью "убийство двух и более лиц общеопасным способом".