СКР подключится к расследованию ДТП с участием судьи в Краснодаре

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал проверить обстоятельства ДТП в Краснодаре, где автомобиль предположительно под управлением военного судьи Арсена Крикорова совершил наезд на пешехода, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным СК, в конце прошлого года в Краснодаре автомобиль под управлением военного судьи совершил наезд на девушку, причинив ей травмы, не угрожающие жизни.

"Александр Бастрыкин дал указание оперативно и объективно установить все обстоятельства ДТП, детально восстановить события аварии и исследовать их на предмет наличия признаков нарушения правил дорожного движения в действиях всех участников ДТП", - говорится в сообщении.

Согласно распространенной в СМИ информации, авария с участием судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Арсена Крикорова произошла поздним вечером 21 декабря 2018 года на пересечении улиц Стахановская и Тургенева в Краснодаре. В результате пострадала 18-летняя девушка, она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила травму ноги.

17 января в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда "Интерфаксу" сообщили, что Крикоров написал заявление об отставке.

Там уточнили, что ущерб, причиненный потерпевшей, возмещен.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что материалы по ДТП в Краснодаре, виновником которого стал, предположительно, Крикоров, в настоящее время находятся в военной прокуратуре, где решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.