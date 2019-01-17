Военный судья, ставший виновником ДТП в Краснодаре, подал в отставку

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Судья Краснодарского гарнизонного военного суда Арсен Крикоров, предположительно причастный к вызвавшему общественный резонанс ДТП, в котором пострадал пешеход, написал заявление об отставке.

"16 января 2019 года судьей Краснодарского гарнизонного военного суда А.В.Крикоровым подано заявление в Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации о прекращении его полномочий", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

Согласно опубликованной в СМИ информации, авария с участием судьи Краснодарского гарнизонного военного суда Крикорова произошла 21 декабря 2018 года на пересечении улиц Стахановская и Тургенева в Краснодаре. В результате пострадала 18-летняя девушка, она переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая получила травму ноги.

В пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда агентству уточнили, что ущерб, причиненный потерпевшей, возмещен.

"Идет следствие. Возмещен ущерб потерпевшей, насколько мне известно", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что материалы по ДТП в Краснодаре, виновником которого стал, предположительно, военный судья А.Крикоров, в настоящее время находятся в военной прокуратуре, где решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.