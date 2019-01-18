Пожар на заводе "Роснефти" в Иркутской области ликвидирован

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Возгорание на АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АНХК, входит в "Роснефть") в городе Ангарск Иркутской области ликвидировано, сообщил "Интерфаксу" представитель АНХК.

Ранее пресс-служба Главного управления МЧС по региону сообщала, что в 12:35 по московскому времени поступил сигнал о возгорании печи установки по переработке нефтепродукта. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Пресс-служба АНХК, в свою очередь, сообщала, что на площадке завода произошло возгорание сырья. "По предварительным данным, пострадавших нет, площадь возгорания составляет 10 квадратных метров. Выход сырья произошел в результате разгерметизации одного из вспомогательных трубопроводов. В тушении задействованы собственные пожарные расчеты предприятия. На месте работает оперативный штаб", - говорилось в сообщении.

"Ангарская нефтехимическая компания" - крупнейшее предприятие в Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии, мощность переработки составляет порядка 10,2 млн тонн в год. В 2017 году АНХК переработала 9,6 млн тонн сырья, глубина переработки возросла до 81,3%, выход светлых нефтепродуктов - до 63,3%.