На заводе "Роснефти" в Иркутской области произошел пожар

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в пятницу на НПЗ АО "Ангарская нефтехимическая компания" (АНХК, входит в "Роснефть") в городе Ангарск Иркутской области. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"В 12:35 по Москве поступило сообщение о возгорании печи установки по переработке нефтепродукта №1/8 в первом промышленном массиве НПЗ АНХК. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - казал сотрудник пресс-службы.

По данным МЧС, площадь пожара составляет 40 кв. м, угрозы распространения огня нет.

В тушении задействовано 78 человек и 26 единиц техники, из них от МЧС - четыре человека две единицы техники.

Пресс-служба АНХК в свою очередь сообщает, что на площадке завода произошло возгорание сырья.

"По предварительным данным, пострадавших нет, площадь возгорания составляет 10 кв. м. Выход сырья произошел в результате разгерметизации одного из вспомогательных трубопроводов. В тушении задействованы собственные пожарные расчеты предприятия. На месте работает оперативный штаб", - говорится в сообщении.