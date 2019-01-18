Возгорание произошло на магистральном газопроводе под Петербургом

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС устраняют последствия возгорания на участке магистрального газопровода в Ленинградской области, жертв и разрушений от инцидента нет.

"Около 15:00 на 460-м км магистрального газопровода у поселка Овино в Тихвинском районе Ленинградской области произошло возгорание при проведении строительных работ на новой ветке газопровода. Жертв и разрушений нет, место происшествия находится вне зоны жилой застройки", - сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Ленинградской области.

Площадь пожара не уточняется.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства, инцидент не привел к значительным последствиям, сил и средств для устранения его последствий хватает. "Отключений не будет, угрозы нет", - отметили в пресс-службе.