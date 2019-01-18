Возгорание на магистральном газопроводе в Ленобласти ликвидировано

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Возгорание на участке магистрального газопровода в Ленинградской области ликвидировано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, около 15:00 мск на 460-м километре магистрального газопровода у поселка Овино в Тихвинском районе Ленинградской области произошло возгорание при проведении строительных работ на новой ветке газопровода. Жертв и разрушений нет, место происшествия находится вне зоны жилой застройки.

Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России сообщил, что был перекрыт участок газопровода длиной 24 км (с 436 по 460 км). Происходило выгорание газа в трубе.

"Происшествие не повлияло на транспортировку газа. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - отмечает Минэнерго.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного правительства, инцидент не привел к значительным последствиям. "Отключений не будет, угрозы нет", - отметили в пресс-службе.