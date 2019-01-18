Деятельность Путина в январе одобрили без малого две трети россиян

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, свидетельствуют данные январского опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам социологических исследований, положительную оценку работе действующего главы государства дают 62,1% респондентов, в конце декабря этот показатель находился на уровне 64,6%.

Оценки работы председателя правительства и кабинета министров составили, по данным опроса, 35% и 39,5,% (снижение по сравнению с данными на 29 декабря на 1,9 и 2 процентных пункта соответственно).

В пятерку политиков, пользующихся наибольшим доверием, входят Путин (33,4%), министр обороны Сергей Шойгу (13,7%), министр иностранных дел Сергей Лавров (9,3%), лидер ЛДПР Владимир Жириновский (9,3%) и председатель правительства Дмитрий Медведев (8,3%).

Электоральный рейтинг парламентских партий по результатам исследования ВЦИОМ выглядит следующим образом: "Единая Россия" - 33,8%, КПРФ - 16,3%, ЛДПР - 11,6%, "Справедливая Россия" - 6%.

В инициативных опросах, проводившихся в период с ноября 2018 года по январь 2019 года, принимали участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.