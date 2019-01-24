Данные опроса показали, что большинству граждан РФ неинтересна политика

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Более половины россиян не интересуются политикой и разочарованы в ней, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно данным социологического исследования, 40% респондентов не разбираются в политике и не проявляют к ней интереса, еще 14% разочарованы в политике, 29% опрошенных заявляют, что не имеют возможности влиять на события политической жизни, возможность реального участия в политической жизни видит для себя 1% респондентов, отмечается в опросе.

По оценке "Левада-центра", 25% россиян готовы в той или иной мере более активно участвовать в политике, а почти три четверти граждан страны (74%) считают себя не готовыми к этому.

Из тех, кто не готов к более активному занятию политикой, 31% опрошенных аргументируют это тем, что политика не для рядовых граждан, 28% респондентов мотивируют свою позицию нехваткой времени для занятия политикой, каждый четвертый россиянин говорит, что ничего не понимает в политике, а 21% участников опроса убеждены, что ничего изменить нельзя.

Опрос был проведен 13-19 декабря по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.