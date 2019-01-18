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Вручение диплома профессора РАН патриарху Кириллу отложили на неопределенный срок

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Церемония присвоения звания почетного профессора РАН патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко перенесена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РАН.

"Церемония присвоения звания состоится в другой раз", - говорится в сообщении.

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Там уточнили, что, тем не менее, 22 января на заседании президиума РАН на Воробьевых горах в Москве академик Юрий Балега выступит с официальным сообщением о присвоении званий патриарху Кириллу и Матвиенко, после чего президиуму РАН предстоит проголосовать по этому вопросу.

"Будет обсуждение, потом голосование. Это должно быть коллективное решение академиков, членов президиума", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РАН Светлана Попова.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл и спикер Совета Федерации удостоены звания почетных профессоров РАН, церемонию присвоения званий предполагалось провести 22 января. Пресс-секретарь президента РАН Светлана Попова уточнила "Интерфаксу", что патриарх - популяризатор науки, участник телепередачи "Очевидное - невероятное", друг ее бессменного ведущего Сергея Капицы и академика Юрия Осипова, который возглавлял РАН более 20 лет.

Согласно положению о звании профессора РАН, оно является почетным и присваивается президиумом Академии. Лицам, удостоенным звания профессора РАН, выдается диплом установленного образца.

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Теги: патраирх Кирилл

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