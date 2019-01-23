В РАН объяснили ошибкой сообщение о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Сообщение о присвоении звания почетного профессора РАН патриарху Московскому и всея Руси Кириллу было опубликовано по ошибке, говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте Российской академии наук.

"Президиум Российской академии наук сообщает, что анонс заседания Президиума РАН, объявленный аппаратом РАН и разосланный пресс-службой РАН 18 января, содержал ошибочную информацию о присвоении звания "Почетный профессор РАН" Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко", - сказано в публикации.

"В связи с этим приносим свои извинения Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Председателю Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко и надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества", - добавляет пресс-служба РАН.

В сообщении отмечается, что "в настоящее время готовятся предложения по внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты, касающиеся предоставления права РАН учреждать почетные звания выдающимся деятелям мировой культуры, ученым, государственным и общественным деятелям".

18 января стало известно о том, что РАН присваивает звание почетного профессора РАН патриарху Кириллу и главе Совета Федерации. Тогда сообщалось, что церемония состоится на заседании президиума РАН 22 января. Позже в тот же день пресс-служба РАН уточнила, что торжественная церемония присвоения званий переносится на неопределенный срок, а позже ее и вовсе отменили.