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Судье из Краснодара, сбившему девушку на пешеходном переходе, грозит 15 суток

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Краснодарскому судье Арсену Крикорову, предположительно, сбившему девушку на пешеходном переходе, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, грозит 15 суток ареста, сообщили пресс-службе краевой прокуратуры в пятницу.

Там пояснили, что с виновника ДТП также могут взыскать штраф и лишить его прав на два года.

Авария с участием судьи Краснодарского гарнизонного военного суда произошла вечером 21 декабря 2018 года. Пострадала 18-летняя девушка, переходившая дорогу по регулируемому переходу; она получила травму ноги.

Очевидцы сообщали, что Крикоров пытался скрыться с места ДТП и урожал свидетелям аварии, а полицейские не стали оформлять на него протокол. Машину Крикорова заблокировали другие водители и снимали его на видео; по сообщениям очевидцев, мужчина был пьян.

После того, как информация о происшествии распространилась в СМИ и вызвала широкий резонанс, Крикоров написал заявление об отставке в Высшую квалификационную коллегию судей РФ.

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Теги: Краснодар

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