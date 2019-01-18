Летевший в Махачкалу самолет вынужден вернуться в Москву из-за недомогания пассажира

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Авиарейс компании "Победа", вылетевший из аэропорта "Внуково" в Дагестан, вынужден вернуться, сообщили агентству "Интерфакс" представитель авиакомпании.

"Одному из пассажиров на борту рейса Москва-Махачкала (. . .) стало плохо. Из-за ухудшения его состояния здоровья командир экипажа принял решение вернуться обратно. В связи с этим рейс будет задержан на некоторое время", - сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет должен был прибыть в Махачкалу в 21:31 мск, в связи со случившимся, рейс прибудет в Дагестан 23:31 пятницы.