Самолет из Иркутска экстренно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира

Как рассказали в Московском патриархате, некоторые люди спрашивали, нельзя ли было бы перенести Рождество на 25 декабря Подробнее

В РПЦ заявили об отказе переходить на новый церковный календарь

По информации источника, начальник Центра противодействия экстремизму Ибрагим Эльджаркиев не пострадал Подробнее

Виктор Золотов ранее просил суд, в частности, обязать оппозиционера опровергнуть распространенные в расследовании ФБК сведения о ведомстве Подробнее

Иск к Навальному возвратили главе Росгвардии из-за не устраненных недостатков

Совместное общение Сергея Лаврова и его коллеги Таро Коно отменили по желанию Токио, хотя японская сторона "нагнетала атмосферу" перед встречей в связи с Курилами Подробнее

12 января 13:02

На время демонтажа в доме в Магнитогорске отселят жителей 9-го и 10-го подъездов

Стену обрушившегося седьмого подъезда многоэтажки начнут разбирать в субботу, работы продлятся в течение одного-двух дней Подробнее

11 января 16:33

Похищенным в Москве мужчиной оказался фигурант возбужденного в Киеве дела об убийстве экс-депутата Вороненкова

По данным СКР, по месту жительства похищенного были обнаружены патроны, травматический пистолет и сигнальные ракеты Подробнее

11 января 16:06

Москва призвала Японию признать российский суверенитет над Курилами

МИД РФ в преддверии визита министра иностранных дел Японии подчеркнул, что Токио следует в полном объеме признать итоги Второй мировой войны Подробнее

11 января 15:30

Вячеслав Володин: ПАСЕ должна излечиться от атавизма диктаторских режимов, иначе Россия туда не вернется

Председатель Государственной Думы рассказал "Интерфаксу", на каких условиях Россия готова возобновить работу делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы и снова платить взнос в СЕ Подробнее

11 января 13:25

СКР обвинил Центр Ходорковского в гибели российских журналистов в ЦАР

По данным следствия, россияне были убиты при попытке ограбления, а привели к этому просчеты в организации поездки Подробнее

11 января 12:20

Ящур выявлен на свинокомплексе "Русагро" в Приморском крае