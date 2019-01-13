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Самолет из Иркутска экстренно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Самолет Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс Иркутск-Москва, совершил внеплановую посадку в аэропорту Перми ("Большое Савино") из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиаузла в воскресенье.

Внеплановая посадка совершена в 19:40 местного времени.

"У одного из пассажиров ухудшилось самочувствие, самолёт совершил посадку в Перми. Пассажир доставлен в медсанчасть N9", - сказал представитель пресс-службы.

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Теги: Пермь, Иркутск, Москва

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