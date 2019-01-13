Самолет из Иркутска экстренно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Самолет Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс Иркутск-Москва, совершил внеплановую посадку в аэропорту Перми ("Большое Савино") из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе авиаузла в воскресенье.
Внеплановая посадка совершена в 19:40 местного времени.
"У одного из пассажиров ухудшилось самочувствие, самолёт совершил посадку в Перми. Пассажир доставлен в медсанчасть N9", - сказал представитель пресс-службы.