В крещенских мероприятиях в России приняли участие более 2,4 млн человек

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Более 2,4 миллиона человек приняли участие в массовых купаниях и богослужениях на праздновании Крещения,сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ночь с 18 на 19 января в России состоялось около 9500 торжественных религиозных мероприятий, в которых приняли участие более 2,4 млн человек", - сказала Волк.

Охрану общественного порядка на территориях вблизи православных храмов и специально оборудованных купелей обеспечили более 41 тысячи сотрудников полиции. Кроме того, были задействованы сотрудники Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций.

"Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено", - отметила Волк.

В субботу 19 января православные отмечают один из древнейших христианских праздников - Крещение Господне или Богоявление.

В этот день христиане вспоминают Крещение Иисуса Христа в реке Иордан, с которого началось Его служение человечеству. Крестил Христа пророк Иоанн, сразу узнавший в нем Спасителя, ожидаемого еврейским народом.

В России, несмотря на традиционные морозы, в этот день проходят крещенские купания в специально оборудованных купелях - "иорданях". Верующие приходят на водоемы и погружаются в ледяную воду, веря, что так смогут излечиться от душевных и телесных болезней.