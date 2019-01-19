В крещенских купаниях в Москве приняли участие около 270 тыс. человек

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Места крещенских купаний в столице, по данным на 12:00 субботы, посетили около 270 тыс. человек, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"За время проведения мероприятий происшествий не зафиксировано", - сказал он журналистам.

Заммэра напомнил, что в 2018 году участие в крещенских купаниях участвовало 218 тыс. человек.

Бирюков отметил, что для крещенских купаний в городе оборудовано 59 мест (72 майны и 14 купелей).

Заммэра добавил, что в обеспечении безопасности и общественного порядка во время обряда было задействовано около 7,3 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства, полиции, префектур, спасательных и медицинских служб.

Ранее в МВД РФ сообщили, что более 2,4 миллиона человек приняли участие в купаниях и богослужениях на праздновании Крещения по всей России.