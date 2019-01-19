В России

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за недомогания пяти пассажиров

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" в субботу экстренно сел в аэропорту Волгограда из-за пассажиров, которые почувствовали в пути недомогание, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь аэропорта Анастасия Голодова.

"Самолет компании "Уральские авиалинии" летел из Домодедово в Дубай. Пилот в воздухе запросил разрешение совершить посадку в Волгограде из-за того, что пять пассажиров плохо себя чувствовали", - сказала она.

По ее словам, борт приземлился в Волгограде в 7:23 по местному времени (6:23 по Москве).

"Пассажиров, которые почувствовали недомогания, осмотрели медики. После этого трое из них вернулись на борт. Двое отказались лететь дальше", - отметила Голодова.

Она также добавила, что на борту находилась нетрезвая женщина, которую также высадили в Волгограде.

Из Волгограда самолет вылетел спустя два часа.

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Теги: Уральские авиалинии, Волгоград
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