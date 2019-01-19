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На пьяную пассажирку с севшего в Волгограде лайнера составили протокол о хулиганстве

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Нетрезвая пассажирка, которую сняла с борта самолета Москва-Дубай, экстренно севшего в субботу в Волгограде из-за недомогания пяти пассажиров, привлекли к административной ответственности, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В РоссииСамолет экстренно сел в Волгограде из-за недомогания пяти пассажировЧитать подробнее

"Во время посадки одна из пассажирок, женщина 1990 года рождения, находящаяся по внешним признакам в состоянии алкогольного опьянения, начала вести себя агрессивно и нецензурно выражаться в адрес других пассажиров и экипажа воздушного судна. Командир принял решение отказать ей в полете. Нарушительница доставлена в линейное отделение полиции, где в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - сказала она.

Ранее сообщалось, что в субботу утром в аэропорту Волгограда экстренную посадку совершил самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за пяти пассажиров, которые почувствовали в пути недомогание. После осмотра медиками трое пассажиров вернулись на борт, двое отказались лететь дальше. Кроме того на борту находилась нетрезвая женщина, которую также высадили в Волгограде.

Из Волгограда самолет вылетел спустя два часа.

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Теги: Уральские авиалинии, Волгоград

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