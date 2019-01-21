Потерявшиеся двое суток назад туристы в Свердловской области вышли на связь

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Две женщины, потерявшиеся в субботу во время турпохода на Сухогорский камень в Свердловской области, в понедельник вышли на связь, сообщает пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области.

Группа туристов из Екатеринбурга из пяти человек 19 января направилась на Сухогорский камень, находящийся в пяти километрах от турбазы "Серебрянский камень". При подъеме на горную вершину начался снегопад, видимость ухудшилась, группа начала спуск. Во время спуска две женщины остановились и потерялись. Не обнаружив их, другие участники группы вернулись на базу и сообщили о случившемся.

Спасатели и волонтеры на снегоходах обследовали территорию в 12 квадратных километров. На базе отдыха "Серебрянский камень", откуда туристы и ушли на маршрут, развернули штаб по проведению поисково-спасательной операции. Также погодные условия позволили задействовать для поиска авиацию.

В настоящее время вертолет со спасателями вылетел в район поиска.

"Вторые сутки в горах, где ночью практически минус 20 градусов, понятно, что какие-то обморожения наверняка есть, но говорить о состоянии туристов мы можем, лишь когда их увидим. Сейчас спасатели определяют их точное нахождение, и по этим координатам будет направляться борт", - сообщила агентству "Интерфакс" руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС России Наталья Зырянова.

С родственниками потерявшихся туристов работает психолог МЧС.