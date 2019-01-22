Одна из пропавших в горах Свердловской области туристок погибла

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Одна из туристок, потерявшихся на севере Свердловской области 19 января, погибла, вторая находится в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"К сожалению, одна из туристок на момент обнаружения находилась без признаков жизни. Другую пострадавшую туристку с признаками обморожения бортом МЧС планируется доставить в лечебное учреждение Краснотурьинска", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба регионального ГУ МЧС сообщала, что женщин нашли и готовят к эвакуации.

Как сообщалось, группа туристов из Екатеринбурга из пяти человек в субботу направилась на Сухогорский камень, находящийся в пяти километрах от турбазы "Серебрянский камень" на Северном Урале. При подъеме на горную вершину начался снегопад, видимость ухудшилась, группа начала спуск. Во время спуска две женщины остановились и потерялись. Не обнаружив их, другие участники группы вернулись на базу и сообщили о случившемся. В воскресенье началась поисковая операция, в понедельник впервые после исчезновения женщины вышли по телефону на связь.

Позже следственный отдел по городу Краснотурьинск Свердловской области организовал доследственную проверку по поводу исчезновения двух туристок.