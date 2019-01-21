Сенаторы предложили ввести штрафы за карты РФ без Крыма

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Ответственность за использование карт, на которых Крым не указан как часть России, должна быть введена в РФ, соответствующие поправки находятся на доработке. Об этом сообщили "Интерфаксу" авторы законопроекта в понедельник.

"То, что такой закон нужен, - это совершенно очевидно. Должна быть предусмотрена ответственность за то, если на картах России отсутствует изображение Крыма в составе России, но для этого мы должны проанализировать все те нормы, которые есть. Мы сейчас законопроект с правовым управлением дорабатываем", - сказала агентству сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

Как пояснил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, соответствующий законопроект уже вносился на рассмотрение, но был отозван.

"Мы не отложили эту тему, работаем над ней. Когда она будет готова, сложно сказать", - добавил он.

По словам авторов законопроекта, изначально они планировали внести поправки в закон о рекламе, чтобы исключить неверное указание принадлежности Крыма в товарных знаках и промоакциях, но отказались от этой идеи.

"Как нам сказано, товарный знак не является картой <...> Поэтому продолжаем обсуждать (этот проект - ИФ), он идет тяжело, в основном - возражения", - отметил Цеков.

Ранее в понедельник "Известия" со ссылкой на Цекова и Ковитиди сообщили, что законопроект, предусматривающий административную ответственность за неверное указание территориальной принадлежности российских регионов, может быть вынесен на рассмотрение в течение трех месяцев.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.