Володин поручил пригласить представителя Google в Госдуму из-за обозначения Крыма на карте

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в Госдуму представителя компании Google в связи с обозначением российского Крыма в качестве территории Украины.

"Было бы правильно комитету Госдумы по безопасности пригласить представителя компании Google и высказать нашу позицию, а потом принимать решение. У нас возможности с вами есть, давайте их использовать", - сказал Володин на заседании Госдумы в четверг.

"Потом они еще что-то у нас отрежут и припишут другой стране", - добавил Володин.

"Нам надо понимать, что мы должны делать всё для того, чтобы суверенитет страны был защищен от (...) вмешательств в наши внутренние дела через мировую "паутину" интернета", - сказал он.

По его мнению, указание Крыма на картах как украинской территории является ярким примером нарушения компанией Google российского законодательства. "Компания Google, если только она отражает на своей карте Крым как территорию другой страны, а сегодня это территория России, - это нарушение нашей Конституции", - заявил спикер Госдумы.

Володин считает, что в ближайшее время комитет по безопасности и профильный комитет по информполитике и связи должны организовать содержательный разговор на тему исполнения компанией Google российского законодательства.

Ранее в январе стало известно, что на доработке находятся поправки к законодательству, предусматривающие ответственность за использование карт, на которых Крым не указан как часть России. Как пояснил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, соответствующий законопроект уже вносился на рассмотрение, но был отозван.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении некоторых компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.