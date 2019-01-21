Экс-чиновница осуждена в Приамурье на пять лет колонии за взятку в 10 тысяч рублей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Бывший заместитель начальника отдела администрации Свободненского района Амурской области приговорена к пяти годам колонии общего режима за взятку размером меньше прожиточного минимума.

"Суд и следствие установили, что в октябре 2017 года осужденная вместе со своим руководителем оформила фиктивный договор купли-продажи лесных насаждений. Житель Свободненского района использовал договор, чтобы придать видимость законности своих действий по вырубке леса. Обе женщины получили за это по десять тысяч рублей", - сообщает пресс-служба областного следственного управления СК РФ.

Помимо реального срока лишения свободы ей назначен штраф в 800 тысяч рублей.

Уголовное дело руководителя осужденной пока находится на рассмотрении в суде.